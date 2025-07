Weekend Rimini Comix: La Polizia di Stato intensifica i controlli sul lungomare e presso la stazione ferroviaria, 380 identificati in un giorno.

Nella giornata di sabato 19 luglio, la Questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di degrado urbano, reati contro la persona ed il patrimonio, nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel territorio del Comune di Rimini, meta di migliaia di giovani, anche provenienti da altre zone d’Italia, soprattutto in virtù dell’evento del Rimini Comix.

Le donne e uomini della Polizia di Stato di Rimini, coadiuvati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, giunti a Rimini per tutto il periodo estivo come rinforzi, si sono orientati ad un innalzamento del livello di sicurezza, in particolare nella zona di Marina Centro, nel Lungomare sud e nord e nella stazione ferroviaria, luogo di transito dei numerosi turisti in arrivo in questa città.

Il bilancio della giornata è stato altamente positivo: nella sola giornata di ieri sono state complessivamente identificate dalla Polizia di Stato 380 persone, di cui 115 stranieri.

Presso la Stazione ferroviaria, con il supporto del Reparto Mobile e della Polfer, sono state identificate 150 persone e si è provveduto a denunciare un soggetto per violazione del divieto di ritorno dal comune di Rimini, indagato in stato di libertà.