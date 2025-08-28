Weekend a San Marino: fumetti, motori, sport e tradizioni tra fine agosto e inizio settembre

Un ultimo weekend di agosto ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Dalla cultura pop ai motori, dalla musica alle tradizioni popolari, fino agli eventi sportivi e religiosi: la Repubblica si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un calendario denso di iniziative.

Festival e spettacoli

Dal 29 al 31 agosto torna il San Marino Comics 2025, il festival del fumetto e della cultura pop che animerà il Centro Storico con mostre, cosplay, musica, spettacoli ed eventi a tema. L’edizione di quest’anno avrà come filo conduttore le fiabe dei fratelli Grimm, con il suggestivo tema “Whisper – Sussurro”.

Sempre nel fine settimana, a Torraccia si terrà la tradizionale Festa di Torraccia con tre giorni dedicati alla gastronomia e alla musica, tra cui l’orchestra di Daniele e Lia Tarantino e il dj set di Enzo Persueder. Sabato sera invece sarà la volta della Festa del Castello di Borgo Maggiore, con stand enogastronomici, cena in piazza, musica live e dj set finale in Piazza Grande.

Sport e motori

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche con il 20° Giro dei Castelli di San Marino e il Castelli Sprint, organizzati dall’Automobile Club San Marino e dall’Automotoclub Storico Sammarinese. Le auto d’epoca sfileranno tra Serravalle e i Castelli della Repubblica nelle giornate del 29 e 30 agosto.

Sempre dal 29 al 31 agosto, lo Stadio Olimpico di Serravalle ospiterà la 59ª edizione del Campionato Nazionale AICS di Atletica Leggera e il 2° Campionato Nazionale Paralimpico. Oltre 760 atleti, dai 5 ai 94 anni, si sfideranno in pista in un evento che celebra lo sport come momento di inclusione e condivisione.

Tradizione e spiritualità

Il 30 agosto sarà invece dedicato al raccoglimento con il Pellegrinaggio di Pace e Speranza sulle orme di San Marino, organizzato dalle diocesi di San Marino-Montefeltro e Rimini. Un itinerario spirituale che partirà da Poggio Torriana e arriverà alla Basilica del Santo nel cuore del Centro Storico.

Mostre e cultura

Continuano anche le esposizioni nei principali spazi museali e culturali della Repubblica: