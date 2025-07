Washington, scoop di CNN. Trump minacciò di “bombardare a tappeto” Mosca e Pechino per fermare Putin e Xi Jinping

Emergono nuove rivelazioni sulle dichiarazioni dell’ex presidente americano Donald Trump durante un incontro riservato con i suoi finanziatori nel 2024. Secondo quanto riportato oggi dalla CNN, che ha ottenuto una registrazione audio dell’evento, Trump avrebbe sostenuto di aver tentato di scoraggiare il presidente russo Vladimir Putin dall’invadere l’Ucraina minacciando un attacco a tappeto sulla capitale russa.

Nel racconto registrato, Trump spiega di aver avvertito direttamente Putin che, in caso di aggressione, gli Stati Uniti non avrebbero esitato a bombardare Mosca, presentando l’eventuale risposta militare come inevitabile. Una mossa che, a suo dire, non avrebbe però convinto il leader del Cremlino.

Nel corso dello stesso intervento, l’ex presidente avrebbe fatto riferimento anche alla Cina, raccontando di aver rivolto un avvertimento simile al presidente Xi Jinping in merito a Taiwan. Se Pechino avesse tentato un’invasione dell’isola, gli Stati Uniti – secondo quanto riferito da Trump – avrebbero reagito con bombardamenti sulla capitale cinese.

La rivelazione dell’audio, diffusa oggi dalla CNN, getta nuova luce sulle strategie retoriche e diplomatiche adottate da Trump nei suoi colloqui riservati durante la fase di tensione internazionale più acuta tra Stati Uniti, Russia e Cina.