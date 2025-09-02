Verso la sfida di calcio San Marino Vs Bosnia. La “Brigata mai 1 gioia” conquista la Bosnia: il messaggio d’amicizia dei tifosi in grande eevidenza sui maggiori media sportivi balcanici

A pochi giorni dalla sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 tra San Marino e Bosnia ed Erzegovina, a catturare l’attenzione non è solo il campo ma soprattutto il cuore dei tifosi. La Brigata Mai 1 Gioia, storico gruppo di sostenitori della Nazionale biancazzurra, ha pubblicato un messaggio che in poche ore è rimbalzato sui principali media sportivi bosniaci, tra cui SportSport e Klix Sport, suscitando entusiasmo e ammirazione.

Nel post, scritto in bosniaco, i supporter sammarinesi hanno voluto rivolgersi direttamente ai tifosi avversari con parole di amicizia e gratitudine: «Cari amici bosniaci, benvenuti a San Marino! Non vediamo l’ora di ricambiare la splendida ospitalità che noi, tifosi di San Marino, abbiamo ricevuto lo scorso giugno a Zenica», hanno esordito.

Il messaggio prosegue affrontando anche il tema della sicurezza, dopo che la partita di sabato è stata classificata come “ad alto rischio” dalle autorità locali: «La nostra esperienza delle scorse settimane non lo conferma – scrive la Brigata – perché a Sarajevo e Zenica abbiamo trovato solo apertura, ospitalità e il desiderio di conoscerci. Per questo siamo certi che la partita di sabato sarà un altro momento di pace e amicizia e siamo pronti ad accogliervi con la vostra bandiera, accanto alle nostre, nella parte dello stadio in cui solitamente veniamo sistemati. A presto, cari amici bosniaci».

Un gesto semplice ma potente, che ha avuto immediata risonanza sui media bosniaci. SportSport ha dedicato ampio spazio alle parole dei sammarinesi, sottolineando il tono “caloroso e pacifico” del comunicato. Anche Klix Sport ha ripreso l’iniziativa, definendola «un bellissimo esempio di come il calcio possa unire e abbattere i muri, anziché crearli» e sottolineando: «San Marino ospiterà la nostra nazionale nella partita che si giocherà sabato e i suoi tifosi hanno conquistato la simpatia del pubblico bosniaco con un messaggio speciale».

In un contesto calcistico spesso segnato da tensioni e rivalità, il messaggio della Brigata Mai 1 Gioia rappresenta un segnale di sportività e rispetto reciproco che ha colpito positivamente il pubblico bosniaco e, conseguentemente, trasmesso una immagine altamente positiva dell’intera Repubblica di San Marino e del popolo del Titano.

Quindi, mentre la Nazionale di San Marino si prepara ad accogliere quella bosniaca allo Stadio Olimpico di Serravalle, a fare da cornice all’incontro ci sarà anche questa inedita e sincera alleanza tra tifoserie, nata dal desiderio di vivere il calcio come occasione di amicizia.