Vallefoglia (PU): lupi sempre più vicini alle case, Comune chiede intervento urgente a Governo e Regione

I lupi non sono un problema solo sammarinese e romagnolo… Infatti, la presenza dei lupi sul territorio di Vallefoglia sta diventando una preoccupazione crescente per cittadini e agricoltori. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha raccolto numerose segnalazioni di avvistamenti vicino alle abitazioni, nei parchi pubblici, lungo le strade e persino sulle piste ciclopedonali. Non sono mancati attacchi al bestiame nelle aziende agricole locali, che hanno aggravato il senso di insicurezza della popolazione, soprattutto durante il periodo estivo caratterizzato da maggiore frequentazione di spazi pubblici.

Richiesta di intervento alle autorità competenti

Per affrontare la situazione, il Comune ha inviato una comunicazione ufficiale ai Ministri dell’Agricoltura e dell’Interno, all’Assessore Regionale all’Agricoltura e al Dirigente delle Politiche Venatorie delle Marche. La richiesta riguarda un intervento urgente finalizzato a:

avviare un censimento della popolazione di lupi presente sul territorio;

individuare misure efficaci per prevenire danni al bestiame e alle aziende agricole;

garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree urbane e periurbane.

Equilibrio tra tutela della fauna e sicurezza pubblica

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è proteggere sia le attività economiche colpite dai danni provocati dai predatori sia la tranquillità della comunità residente. La richiesta segna un passo importante per trovare soluzioni concrete e garantire un equilibrio tra la presenza della fauna selvatica e la sicurezza dei cittadini.