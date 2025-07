Valconca: una settimana di eventi tra cultura, musica, fantasy e degustazioni nei borghi

Una settimana densa di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici animerà i borghi della Valconca, da domani, mercoledì 9, a domenica 13 luglio. Dalle attività per bambini all’omaggio a Franco Battiato, dai mercatini dell’usato alle serate sotto le stelle, fino all’attesissima 32ª edizione di Rocca di Luna a Montefiore Conca e all’evento enogastronomico Note di Vino a San Clemente, il territorio si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un ricco calendario di eventi.

San Giovanni in Marignano: bambini, filosofia e graphic novel

Mercoledì 9 luglio, San Giovanni in Marignano ospita “Il Borgo dei Bimbi”, una serata dedicata ai più piccoli in compagnia delle mediatrici di Abbaio Camp – Scuola Formazione Cinofila. Giochi e dimostrazioni offriranno l’occasione per scoprire il linguaggio dei cani e il valore dell’empatia nel rapporto uomo-animale. In contemporanea, piazza Silvagni ospiterà il Mercatino dei Bimbi, mentre in Largo Fosso del Pallone si terrà l’appuntamento settimanale dell’Arena Spettacoli.

Venerdì 11 luglio sarà la volta di un omaggio a Franco Battiato con “Itinerari Letterari – Franco Battiato e il cinghiale bianco”: Fabio Zuffanti, autore del libro Sacre sinfonie, e il cantautore Andrea Amati, accompagnato al pianoforte da Stefano Zambardino, esploreranno l’universo musicale e filosofico del Maestro siciliano. Sabato 12 luglio, spazio alla graphic novel “La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato”, presentata dagli autori Chiara Raimondi e Francesco Pelosi all’interno della rassegna “Nuvole in Arena”.

Morciano di Romagna: cinema e revival anni ‘80

A Morciano di Romagna, giovedì 10 luglio appuntamento con il cinema all’aperto nel Cortile Mariotti, dove sarà proiettato il film Un mondo a parte. Venerdì 11 luglio, invece, sarà la volta di “’80 Rewind”, una serata animata da mercatino dei bambini, street food, musica e animazione con Gilberto Gattei. Non mancherà il divertimento per i più piccoli con la Formula 1 a pedali a cura di Nuova SAM. Il centro si trasformerà in una festa a cielo aperto a partire dalle 19.00 lungo via Fratti.

Montefiore Conca: il fantasy conquista la Rocca

Grande attesa per “Rocca di Luna”, in scena a Montefiore Conca da venerdì 11 a domenica 13 luglio. Giunta alla 32ª edizione, la manifestazione si presenta quest’anno con il titolo “L’Uovo del Drago”.

Venerdì si apre con l’inaugurazione della mostra “Il Crepuscolo del Fantasy” a cura di Ivan Cavini, la presentazione del volume Rappresentazione della Luna di Luca Nicoletti, performance teatrali, reading poetici e una sessione pubblica di osservazione astronomica dal terrazzo della Rocca, a cura dell’Osservatorio Copernico.

Sabato 12 luglio sarà una giornata completamente immersa nel mondo fantasy e tolkieniano, con mercatini tematici, laboratori, area gaming, incontri culturali, spettacoli musicali itineranti, e nuove osservazioni astronomiche fino a mezzanotte.

Domenica 13 luglio si rinnova la magia con artigianato, giochi, musica, presentazioni editoriali e, in chiusura, il concerto degli Old Goats e uno spettacolo pirotecnico sulla Rocca Malatestiana.

Saludecio: astronomia e vintage

A Saludecio, sabato 12 luglio Cena sotto le stelle al Circolo Arci Santa Maria del Monte, animata dal DJ set di Enrico Il Pazzo. Sempre nella serata, l’Osservatorio Copernico organizza la conferenza “L’Armonia delle Stelle”, con la fisica Gloria Nobili, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la storia di Keplero e le leggi del cosmo.

Domenica 13 luglio, torna l’appuntamento con “La Domenica del Riuso”, mercatino dell’usato nel centro storico, aperto dalle 8.30 alle 19.00, grazie all’impegno dell’Associazione Santo Amato Ronconi.

Montegridolfo: debutta Salotto Gridolfi

Debutta sabato 12 luglio a Montegridolfo il nuovo festival Salotto Gridolfi, dedicato alle donne e alla loro creatività, nella suggestiva cornice del Castello. La prima serata vedrà protagonista la scrittrice Alice Tombari con Oltre il Battito, accompagnata dalla giornalista enogastronomica Carlotta Mariani per una degustazione di tea freddo.

L’evento sarà arricchito dalle opere d’arte di Eleonora Colomboni e Milena Gasparini, e da un live concert con Arianna Cleri e Giullo Vampa, per una serata intima sotto le stelle.

San Clemente: chiusura con gusto

Gran finale domenica 13 luglio a San Clemente con Note di Vino, evento a pagamento e su prenotazione che si svolgerà in Piazza Mazzini. Protagonista dell’edizione sarà l’Umbria, raccontata attraverso degustazioni di vini e sapori tipici, accompagnate dalla musica dal vivo delle Golden Lady, band tutta al femminile.

L’evento è promosso dal Comune di San Clemente, in collaborazione con la Pro Loco e l’Istituto Alberghiero “Malatesta” di Rimini.