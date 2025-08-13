Valconca, Ferragosto tra spettacoli, sapori e rievocazioni storiche dal 12 al 17 agosto 2025

La Valconca si prepara a vivere un Ferragosto ricco di eventi tra tradizioni, cultura, spettacoli e buona cucina, in un calendario che dal 12 al 17 agosto offre un susseguirsi di appuntamenti per tutte le età e gusti.

A Saludecio, fino al 13 agosto, l’Osservatorio Copernico ospita le “Notti delle Perseidi”, serate dedicate all’osservazione delle stelle cadenti di San Lorenzo, con un’esperienza che unisce scienza e musica. Le attività iniziano alle 19.30 con pic-nic sul prato accompagnati da prodotti locali come piadine e cassoni, e bevande rinfrescanti.

Nel contempo, si svolge “Mille e una notte in Valconca”, un originale percorso teatrale con letture e rappresentazioni delle novelle del Decamerone di Boccaccio, ambientate in giardini segreti, cortili e terrazze panoramiche. Gli spettacoli si susseguono in diversi comuni: il 14 agosto a Monte Colombo, il 15 agosto a Morciano di Romagna, il 16 agosto tra San Clemente e Sassofeltrio.

Mondaino si prepara invece ad accogliere dal 14 al 17 agosto la 36ª edizione del Palio de lo Daino, che trasforma il borgo in un teatro medievale con giullari, trampolieri, falconieri e artigiani, fra botteghe e taverne delle Contrade, per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi.

Dal 13 al 16 agosto il Castello di Montegridolfo ospita la quarta edizione de “L’Amore e l’Arte muovono il Mondo”, un evento diffuso dedicato al tema “tra realtà e fantasia”, che vuole abbattere ogni barriera per favorire l’espressione artistica in tutte le sue forme.

Il 14 agosto a Montefiore Conca si celebra la Festa del Forestiero, con musica e penne all’arrabbiata, mentre a Gemmano la Sagra della Pappardella al Cinghiale anima le serate fino al 15 agosto, con concerti di Matteo Tarantino, il Dance Festival 90 di Radio Studio+ e il Moka Club nella notte di Ferragosto.

Infine, sabato 16 e domenica 17 agosto Morciano di Romagna ospita la Sagra degli Spaghetti in Piazza Risorgimento, due serate all’insegna della buona cucina e della musica con la Revolution Live Band e il DJ set di Luigi Del Bianco, per un viaggio sonoro negli anni ’70 e ’80.

Un Ferragosto in Valconca all’insegna della cultura, del divertimento e dei sapori autentici che invita a scoprire e vivere il territorio con tutte le sue sfaccettature.