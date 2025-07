Urbino, vitellino scivola in un dirupo: recuperato dai Vigili del Fuoco con una gru

Intervento di salvataggio insolito ma efficace quello effettuato ieri mattina, lunedì 21 luglio, dai Vigili del Fuoco in via Pianaccio, nel territorio comunale di Urbino. I pompieri sono stati chiamati per soccorrere un vitellino caduto in un dirupo a circa dieci metri dalla strada.

L’animale, finito in una zona scoscesa e difficile da raggiungere, è stato recuperato in sicurezza grazie all’impiego di una piccola gru. I Vigili del Fuoco hanno prima imbracato il vitellino, poi lo hanno sollevato e riportato sulla carreggiata, dove è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

Il Corpo ha reso noto l’intervento attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando l’efficacia delle operazioni svolte. L’episodio si è concluso senza conseguenze per l’animale, che è stato recuperato illeso.