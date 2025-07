Unione Valconca, verso la nascita dell’Ufficio Unico per la Transizione Digitale: approvazione finale il 9 luglio

Procede l’iter che porterà alla nascita dell’Ufficio unico per la Transizione Digitale (UTD), progetto promosso dall’Unione della Valconca per rafforzare la gestione associata delle funzioni legate alla digitalizzazione nella pubblica amministrazione.

Si tratta, come spiega l’ente in un comunicato ufficiale, di “uno strumento pensato per dotare gli enti locali di una struttura stabile, competente e integrata che possa guidare, in modo coordinato, il passaggio alla digitalizzazione dei servizi pubblici, promuovere l’innovazione amministrativa e assicurare il rispetto delle normative in materia informatica”.

Attraverso la nuova convenzione, gli enti partecipanti si impegneranno a costituire formalmente un ufficio condiviso, che sarà composto da un Responsabile unico per la transizione digitale e da una rete di referenti individuati presso ciascun Comune aderente all’Unione.

L’Ufficio UTD, una volta operativo, avrà il compito di:

pianificare gli interventi informatici ,

migliorare la sicurezza digitale ,

curare la gestione dei servizi online ,

promuovere la formazione del personale ,

accompagnare le amministrazioni nel rispetto del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

Con questo progetto, sottolinea l’Unione, “il territorio compie un passo deciso verso una pubblica amministrazione più accessibile, sicura, sostenibile e vicina ai cittadini”.

Riforma anche per la gestione del personale

In parallelo, è in corso anche la transizione della funzione “gestione del personale” dagli enti singoli all’Unione della Valconca. In base alle convenzioni attualmente in discussione nei Consigli comunali, saranno trasferite all’Unione tutte le competenze in materia di personale:

concorsi,

graduatorie,

gestione delle buste paga,

permessi,

ferie,

rilevazione delle presenze.

“In sostanza, quello che fino a oggi era svolto separatamente da nove amministrazioni – si legge nel comunicato – sarà centralizzato e uniformato, con un risparmio in termini di costi e una maggiore efficienza organizzativa”.

Le date chiave

La scadenza per l’approvazione delle convenzioni nei singoli Comuni è fissata all’8 luglio 2025. Il giorno successivo, 9 luglio, si riunirà il Consiglio dell’Unione per l’approvazione definitiva degli atti. Tutta la documentazione dovrà poi essere trasmessa entro il 15 luglio alla Regione Emilia-Romagna, per accedere al contributo previsto dal Piano di Riordino Territoriale (PRT).

L’istituzione dell’UTD e la centralizzazione della gestione del personale segnano un passaggio strategico per l’Unione della Valconca, che punta a un’amministrazione pubblica più moderna, efficiente e coordinata.