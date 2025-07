Unione Valconca, Stefano Silvagni è il nuovo comandante della Polizia Locale

A partire da mercoledì 16 luglio 2025, Stefano Silvagni assumerà ufficialmente l’incarico di Comandante della Polizia Locale dell’Unione della Valconca. La nomina arriva in seguito all’autorizzazione alla mobilità con assegnazione temporanea concessa dal Comune di Riccione.

Figura di spicco e di comprovata esperienza, Silvagni ha costruito negli anni un profilo professionale solido all’interno del Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, dove ha ricoperto ruoli di primo piano: Responsabile dell’Unità Operativa Centrale “Servizi Mirati”, del Nucleo Esterno Territoriale e dell’Unità Operativa “Infortunistica Stradale”.

In servizio presso la Polizia Municipale di Riccione dal 1987, il nuovo comandante ha affiancato all’attività istituzionale una ricca esperienza formativa, operando come docente presso ECIPAR srl di Rimini per i corsi rivolti agli “addetti alla sicurezza nei locali da ballo”. È inoltre formatore in materia di sicurezza stradale, foto-segnalamento, polizia scientifica e controllo dell’abusivismo commerciale.

Nel dicembre 2016, Silvagni ha guidato la missione del XXIV° contingente della Polizia Municipale dell’Emilia Romagna per l’emergenza post-sisma Umbria-Marche, operando nel comune di Caldarola (MC) dal 16 al 23 dicembre.

“La sua nomina rappresenta un importante passo avanti per la Polizia Locale dell’Unione della Valconca – si legge nel comunicato – che potrà contare su una guida competente, autorevole e già ben radicata nel contesto istituzionale locale”.

Il presidente dell’Unione della Valconca, Giorgio Ciotti, ha espresso piena soddisfazione: “Siamo certi che il nuovo comandante saprà guidare con competenza e spirito di servizio il corpo della Polizia Locale dell’Unione Valconca. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che saprà essere un punto di riferimento per il territorio e per tutta la nostra comunità”.

Anche il delegato alla Polizia Locale dell’Unione e Sindaco di Saludecio, Roberto Cialotti, ha accolto positivamente l’arrivo del nuovo comandante: “Con l’arrivo di Silvagni dotiamo la nostra Polizia Locale di una guida salda e di provata esperienza. In un contesto complesso come quello attuale, avere al vertice una figura come la sua rappresenta un’opportunità importante per rafforzare ulteriormente il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini”.

L’Unione della Valconca ha inoltre rivolto un ringraziamento sentito al comandante uscente, Luca Tamburini, per il lavoro svolto con “professionalità, disponibilità e spirito di servizio”, apprezzandone in particolare la capacità di garantire continuità e presenza sul territorio in una fase delicata per la gestione della Polizia Locale.