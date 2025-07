Una settimana di eventi tra cinema sotto le stelle, spettacoli, musica e sapori a Mercato Saraceno

Mercato Saraceno si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti che animeranno il centro e le frazioni, all’insegna della cultura, dello spettacolo e della convivialità. L’amministrazione comunale conferma anche quest’anno un calendario estivo articolato e coinvolgente, capace di valorizzare le diverse anime del territorio.

Il primo appuntamento è per martedì 15 luglio in piazza Mazzini, con il ritorno della rassegna Cinemadivino, che unisce il grande cinema alla scoperta dei vini locali. In programma la proiezione di “Un mondo a parte”, commedia di Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese. Il film racconta la storia di Michele, insegnante romano in crisi, che si trasferisce in un piccolo paese del Parco Nazionale d’Abruzzo per salvare la scuola del borgo dalla chiusura. Una storia di rinascita e resistenza che parla alla contemporaneità con leggerezza e profondità.

La serata inizierà alle 19.30 con l’accoglienza e la degustazione di tre vini della Tenuta Casali, accompagnata da proposte gastronomiche a cura del ristorante Cantina Veggiani, che curerà il servizio di ristorazione per tutta la durata dell’evento.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera sarà la possibilità, sempre dalle 19.30, di partecipare a visita guidata alla cantina di affinamento del metodo Classico Villa Zappi di Tenuta Casali, situata in centro storico. Un’occasione unica per conoscere da vicino la tradizione vitivinicola del territorio, direttamente dai protagonisti.

La proiezione del film inizierà alle ore 21.30 circa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il sostegno del Comune di Mercato Saraceno.

Biglietti d’ingresso: Intero (con degustazione di tre calici di vino) 16 Euro, solo film 8 Euro, cauzione per calice 5 euro. Riduzioni per chi arriva con mezzi sostenibili, bici o mezzi pubblici, under 18, tesserati e soci

di numerose associazioni convenzionate. L’elenco completo delle convenzioni e riduzioni è pubblicato nel sito www.cinemadivino.net. Info e prenotazioni: 366 5925251 preferibilmente via whatsapp

Mercoledì 16 luglio, i riflettori si spostano nella suggestiva piazzetta di Monte Sasso per una serata musicale dedicata a uno dei grandi protagonisti della musica italiana. In scena il concerto de I Molleggiati, duo composto da Gabriele Graziani e Michele Barbagli, che propone un omaggio alla prima parte della carriera di Adriano Celentano. Un viaggio musicale tra gli anni ’60 e ’70, quando il “ragazzo della via Gluck” portava in Italia il rock’n’roll d’Oltreoceano con uno stile inconfondibile e un carisma senza pari.

L’evento, a cura della Pro Loco di Mercato Saraceno, sarà accompagnato da uno stand gastronomico con piatti tipici e dalla degustazione dei vini della cantina Castello Montesasso. L’ingresso è a offerta libera. Una serata che unisce musica, territorio e convivialità, nel cuore delle colline saracene.

Tre serate, tre luoghi diversi e tre occasioni per vivere Mercato Saraceno nella sua veste più accogliente e vivace, grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni locali e realtà del territorio. Un invito a partecipare e a lasciarsi sorprendere da una comunità che investe nella cultura, nella condivisione e nella valorizzazione delle proprie eccellenze.