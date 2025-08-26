ULTIM’ORA – Riccione, grave incidente sul lavoro: autista rimane schiacciato sotto camion durante il controllo tecnico

Un pomeriggio di lavoro a Riccione si è trasformato in un dramma quando un autista di camion è rimasto intrappolato sotto il proprio mezzo all’interno del cantiere del nuovo campo da calcio della città. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava verificando un problema alla trasmissione del camion carico di ghiaia.

Secondo una prima ricostruzione, durante le operazioni di controllo, il veicolo ha subito una perdita improvvisa di pressione nel sistema pneumatico, provocando l’abbassamento degli ammortizzatori. Il camion è quindi sceso repentinamente, schiacciando il torace dell’autista contro il terreno e impedendogli di liberarsi autonomamente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le delicate operazioni di estricazione. Contestualmente, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri della Radiomobile hanno gestito la situazione, garantendo assistenza medica e avviando i rilievi per determinare con precisione le cause dell’incidente. La gravità dell’episodio ha reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasportare l’uomo in ospedale.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sulla gestione dei mezzi pesanti durante le operazioni di manutenzione. Le autorità competenti stanno approfondendo i controlli per comprendere eventuali negligenze tecniche o operative, mentre l’operaio rimane sotto stretto monitoraggio medico.