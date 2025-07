Ucraina, Trump annuncia un nuovo piano militare per Kiev. Crescono le tensioni con la Russia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intenzione di svelare oggi una strategia aggiornata per rafforzare le difese dell’Ucraina, prevedendo l’invio di equipaggiamenti offensivi destinati a Kiev. A riferirlo è il sito Axios, che cita fonti informate sui dettagli del piano che sarà discusso a Washington in un incontro tra Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Secondo le anticipazioni, l’iniziativa includerà missili a lungo raggio capaci di colpire obiettivi situati in profondità all’interno del territorio russo, con potenziale estensione fino a Mosca. Un dettaglio importante riguarda la consegna dei sistemi di difesa antiaerea Patriot: Trump ha dichiarato che la quantità esatta non è stata ancora definita, ma ha confermato che l’Ucraina ne riceverà alcuni per proteggersi. Tuttavia, ha sottolineato che il costo sarà a carico dell’Unione Europea, mentre gli Stati Uniti non sosterranno alcuna spesa per queste forniture.

Il presidente Usa ha inoltre espresso delusione nei confronti del leader russo Vladimir Putin, accusandolo di comportamenti ambigui: «Parla in modo gentile, ma poi ordina bombardamenti devastanti». Questa posizione critica si inserisce in un clima di crescente tensione.

Nei primi giorni di luglio, una conversazione telefonica tra Putin e Trump ha rivelato l’intenzione del presidente russo di lanciare una nuova offensiva nell’Ucraina orientale entro sessanta giorni, mirata a consolidare il controllo nelle regioni dove Mosca ha già una presenza significativa. Questo scambio, riferisce Axios, ha contribuito a spingere Trump verso la decisione di incrementare l’assistenza militare a Kiev.

Trump ha anche riferito a Emmanuel Macron che Putin mira a «prendersi tutto», riferendosi proprio a questa nuova escalation prevista nell’est del Paese. Le rivelazioni provengono da fonti vicine alle conversazioni tra i leader, e confermano la crescente preoccupazione internazionale per le prossime mosse di Mosca.