Tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Rimini un quarantenne per spaccio di sostanze stupefacenti

E’ stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Rimini, in flagranza di reato, un quarantenne per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, consegue al monitoraggio dei reati di criminalità diffusa e, in particolare, dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone maggiormente interessate dall’afflusso di turisti a seguito dell’aumento dei controlli conseguenti al periodo estivo.

In tale contesto, nel pomeriggio del 21 luglio 2025, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un soggetto di origine nordafricana stazionare stabilmente nei pressi dell’ingresso principale dello scalo ferroviario di Rimini, che veniva avvicinato da un giovane al quale, con mossa repentina, cedeva una bustina.

L’immediato intervento degli investigatori ha permesso di cristallizzare la situazione, acclarando la cessione di una dose di hashish.

Infatti lo spacciatore, un quarantenne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine e gravato da numerosi pregiudizi di polizia, anche in materia di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la Questura di Rimini, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e, nei pressi del luogo in cui è stato sorpreso a cedere lo stupefacente, venivano recuperati ulteriori 20 grammi della medesima sostanza.

L’acquirente, un ventenne residente a Bologna, è stato trovato in possesso della dose di grammi 0,5 di hashish appena acquistata ed è stato pertanto segnalato quale assuntore alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

“Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza”.

Polizia di Stato