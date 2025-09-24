Torre Pedrera: al via il procedimento unico per il miglioramento della viabilità tra mare e ferrovia.

Lotto funzionale n. 1 Allargamento di viale Luigi Domeniconi ed opere propedeutiche”: al via il procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante urbanistica.

Il Comune di Rimini ha avviato oggi il procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al miglioramento della viabilità di Torre Pedrera, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso (ai sensi dell’articolo 53 della Legge Regionale 24/2017).

Il progetto, denominato “Intervento di collegamento tra la via Lago Margherita e la via Diredaua previo sfondamento della stessa via Lago Margherita a Torre Pedrera. Lotto funzionale n. 1 Allargamento di viale Luigi Domeniconi ed opere propedeutiche” rappresenta il primo step di un piano più ampio volto a riqualificare e potenziare l’intera rete viaria compresa tra il mare e la ferrovia nella frazione di Torre Pedrera.

Questo primo intervento riguarderà, in particolare, la realizzazione delle opere propedeutiche consistenti nell’allargamento, con lieve spostamento dall’attuale posizione, della sede stradale di viale Luigi Domeniconi, nel tratto di lunghezza pari a circa 230,00 ml, compreso tra via Lago Rodolfo (a sud) e via Lago Garda (a nord), attraverso l’ampliamento di percorsi protetti, messa in sicurezza dell’attuale fermata del Trasposto Pubblico Locale e realizzazione di nuovi posti auto

Procedura di partecipazione pubblica

L’avvio del procedimento unico, pubblicato anche sull’Albo Pretorio comunale, darà il via alle procedure di partecipazione e consultazione che porteranno all’approvazione definitiva del progetto. Il procedimento comporterà l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, la localizzazione dell’opera pubblica, la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità.

I cittadini potranno consultare tutti gli elaborati progettuali e formulare osservazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero fino al 24 novembre 2025. La documentazione è disponibile per la libera consultazione presso gli uffici del Settore Infrastrutture e Protezione Civile (Via Rosaspina 21, secondo piano) e sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio alla pagina dei procedimenti unici.

