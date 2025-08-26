Tentano di truffare 20mila euro ad una banca: arrestati un bolognese, un ferrarese e un ravennate

Una truffa ai danni di una banca e di un ordine professionale di Patti è stata sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. I protagonisti, due uomini di 60 e 20 anni rispettivamente di Ferrara e Ravenna, sono finiti agli arresti domiciliari, mentre un 21enne della provincia di Bologna è stato raggiunto dall’obbligo di dimora.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre avevano messo in piedi un piano ingegnoso: presentando più richieste di assistenza e persino un falso mandato di pagamento, si erano spacciati per delegati dell’ordine professionale. Questo ha permesso loro di convincere i dipendenti della banca a disporre un bonifico urgente di quasi 20mila euro a favore di uno dei truffatori.

Intervento tempestivo e recupero del denaro

Il colpo, tuttavia, è stato fermato prima che fosse completato. Grazie alla rapida azione della polizia, quasi tutta la somma è stata recuperata, evitando che i truffatori riuscissero a intascare o trasferire i fondi.

L’operazione conferma l’importanza della vigilanza bancaria e dell’azione coordinata delle forze dell’ordine, soprattutto contro truffe sempre più sofisticate che colpiscono istituti finanziari e cittadini.