Telecamera della corsia preferenziale a Marina di Ravenna, per un errore tecnico attivata la scritta rossa “corsia chiusa”. Nessuno sarà sanzionato

Telecamera spenta anche domani, festa di Sant’Apollinare. Il controllo degli accessi sarà attivo nel prossimo fine settimana

Per un errore tecnico la telecamera per il controllo degli accessi in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna in mattinata, per alcune ore, sul pannello a messaggio variabile si è attività la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati. Si informa che chi fosse eventualmente transitato non sarà sanzionato. Il sistema di controllo è stato ripristinato riportando la scritta “corsia aperta” in verde e lo sarà anche domani, festa di Sant’Apollinare.

Si ricorda che il sistema di telecontrollo degli accessi Sirio sarà attivo, dalle 9 alle 24, come ogni giorno prefestivo e festivo fino all’1 settembre, per regolamentare, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), la corsia riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori, motocicli e dei veicoli a servizio delle persone disabili.

I veicoli che non potranno circolare nella corsia riservata, per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni e viale delle Nazioni.

Nei giorni in cui sarà attiva la corsia riservata, in corrispondenza dell’intersezione tra gli stradelli del Parco Marittimo (stradelli di ingresso e uscita dagli stabilimenti balneari) e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati); in corrispondenza dell’intersezione tra le strade a fondo chiuso poste sul lato opposto e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a destra (eccetto autorizzati).

Infine, per quanto riguarda l’accesso dei disabili alla corsia preferenziale vengono adottate le stesse procedure già in vigore per la zona a traffico limitato della città di Ravenna; pertanto chi è già in possesso di un contrassegno a servizio di persone diversamente abili e ha già comunicato le targhe (massimo 2) non avrà alcuna ulteriore incombenza. Chi è invece titolare di un contrassegno per disabili, ma non ha ancora comunicato le targhe all’ufficio competente della Polizia locale di Ravenna, dovrà farlo scrivendo una mail a sirio@comune.ravenna.it, fino a cinque giorni dopo il transito.

Comune di Ravenna