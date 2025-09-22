Taekwondo San Marino. Alessandro Giovagnoli all’European Gran Prix di Vrsac (SRB) 2025

È appena terminata l’estate, ma per i ragazzi del Taekwondo San Marino, di fatto, non c’è stata pausa, poiché hanno continuato ad allenarsi per il prosieguo della stagione agonistica.

Dopo il grande successo organizzativo e le 10 medaglie conquistate al 2° Taekwondo San Marino Open 2025 del 28 e 29 giugno scorsi, competizione internazionale con 4 ottagoni di gara, 511 atleti iscritti, provenienti da Italia, Austria e San Marino, e l’European Youth Olympic Festival 2025 a Skopje (Nord Macedonia) disputato dal 18 al 27 luglio, ecco all’orizzonte l’European Grand Prix di Vrsac (Serbia) dal 26 al 28 settembre, gara ad invito per i migliori 32 atleti del ranking europeo.

Un E-8 (quindi 80 punti al vincitore nella categoria europea) dove ci sarà anche il nostro giovane Alessandro Giovagnoli, nato nel 2010 e fresca cintura nera, che attualmente occupa la 16^ posizione assoluta fra diverse centinaia di atleti del vecchio continente.

Un grande onore farne parte e un’altra grande opportunità per mettere in mostra le sue capacità in questa disciplina olimpica, il Taekwondo, ottenuta attraverso le sue precedenti performances a partire dal gennaio 2024 (quindi in soli 18 mesi). Su 15 gare disputate ha vinto: 7 ori, 2 argenti (di cui uno ai Campionati Italiani Assoluti 2024 e il secondo all’Austrian Open 2025) e 2 bronzi.

Per Alessandro, che sarà accompagnato sul campo di gara dal Maestro Secondo Bernardi (6° dan), Coach Nazionale, un bellissimo traguardo veramente meritato, ma che non rimarrà solo poiché, in seguito, il resto del team sarà: all’European Small States Taekwondo Championships 2025 – Riga (LET) – 01-04/10/2025, seguito dal Wuxi 2025 – World Taekwondo Championships – 24-30/10/2025 e per finire l’anno solare, i Campionati Italiani Senior 2025 (07-09/11/2025) a Messina?.

Queste sono le occasioni che offre il Taekwondo a tutti i suoi atleti che si impegnano e vogliono mettersi in discussione sia in campo nazionale italiano, sia internazionale.

Intanto, qui a San Marino, tranne i fighters che continueranno ad allenarsi a parte in vista dei prossimi impegni agonistici, dopo la bellissima kermesse di Sport in Fiera 2025, sono riprese tutte le attività, per piccoli ed amatori, nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle presso la Sport Domus, Palestra “Taraflex verde”.

M.ro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto Stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Alessandro Giovagnoli (1° dan)

con il Maestro Secondo Bernardi (6° dan)