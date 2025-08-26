Start Romagna, al via la sottoscrizione degli abbonamenti Under 26 per il trasporto scolastico

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, Start Romagna ha aperto la campagna per la sottoscrizione degli abbonamenti dedicati agli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale per recarsi a scuola. L’iniziativa prevede due modalità: attraverso il portale “Salta Su” per gli studenti che rientrano nei requisiti di gratuità offerti dalla Regione Emilia-Romagna, e tramite la campagna abbonamenti Under 26 per chi non può accedere all’agevolazione regionale.

Gli abbonamenti Under 26, destinati agli studenti che non hanno ancora compiuto 27 anni alla data di validità del titolo di viaggio, hanno durata annuale e permettono di viaggiare liberamente con i mezzi del Tpl all’interno delle zone prescelte. Il rilascio del primo abbonamento richiede il recarsi a uno dei Punto Bus di Start Romagna e la richiesta della tessera Mi Muovo, mentre per il rinnovo è possibile procedere online, ricaricando l’abbonamento direttamente sul portale dedicato.

La Regione Emilia-Romagna conferma anche per l’anno scolastico 2025/2026 l’abbonamento gratuito “Salta Su”, rivolto agli studenti residenti che utilizzano bus e treni regionali. La gratuità è garantita senza limiti di reddito per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre per le superiori e gli istituti di formazione professionale è richiesto un ISEE 2024 fino a 30.000 euro e la data di nascita tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2011.

La scadenza per richiedere l’abbonamento tramite il portale Salta Su è fissata al 18 dicembre 2025. Tutte le informazioni e i moduli sono disponibili sul sito ufficiale di Start Romagna.

Per dettagli: https://www.startromagna.it/under-26-2025/