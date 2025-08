Sport, Tiro con l’Arco: alla Youth Cup Lucrezia Tura chiude al 33° posto nell’Under 18

Lucrezia Tura ha rappresentato la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco alla Youth Cup disputata a Catez, in Slovenia. L’evento, che ha visto una partecipazione record di quasi 400 atleti da tutta Europa e non solo, è stato l’ultimo test in vista dei prossimi Mondiali di categoria in Canada.

La qualifica è iniziata per la sammarinese mantenendosi sotto la quarantesima posizione su 80 concorrenti, fino al 52esimo posto finale dopo qualche serie compromessa da alcune imprecisioni.

Nelle eliminatorie ha affrontato ai quarantottesimi la croata Karmen Ahmetovic, superata per 6-0. Ai ventiquattresima è stata contrapposta a Violetta Eloeva, tredicesima in qualifica. in qualifica. L’avversaria ha vinto i primi due set per 26-25, Tura reagisce e si riporta in parità con 27-26 e 28-24. Sul 4-4 diventa decisivo il quinto set che però è di nuovo appannaggio di Eloeva che vince per 26-23. La Youth Cup di Lucrezia Tura si chiude con il trentatreesimo posto finale, per l’arciera biancazzurra è stata l’ultima gara nella categoria U18, dal prossimo anno passerà nell’U21.

