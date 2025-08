Sport, tennis. San Marino, tutto pronto per le finali del Junior Open ITF Under 18: Pedretti e Zingg a caccia del titolo

Giunge alle battute finali il San Marino Junior Open 2025, prestigioso torneo ITF Under 18 in corso sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Domani mattina, sabato 2 agosto, si assegneranno i titoli della nuova edizione, con le finali dei tabelloni singolare maschile e femminile, oltre a quelle di doppio.

Singolare femminile: Zingg-Fumagalli per il titolo

La finale del torneo femminile vedrà opposte Liv Zingg e Sveva Fumagalli, due protagoniste che hanno mostrato solidità e carattere per tutta la settimana.

La britannica Zingg ha avuto la meglio su Ylenia Zocco al termine di un match combattuto e chiuso al terzo set (2-6, 6-4, 6-1). Fumagalli, invece, ha eliminato con autorità la testa di serie numero 6, Ludovica Casalino, vincendo in due set identici: 6-3, 6-3. L’appuntamento con la finale femminile è fissato alle ore 10:00 sul Campo Centrale.

Singolare maschile: Pedretti favorito, ma Pizzolante sogna

A contendersi il trofeo maschile saranno Tommaso Pedretti, testa di serie numero 1 del torneo, e Christian Pizzolante.

Pedretti ha dominato il suo match di semifinale contro Matteo Sabbatini, archiviando la pratica con un secco 6-1 6-2. Percorso altrettanto solido per Pizzolante, che ha battuto la wild card Mattia Logrippo con un doppio 6-2. La finale maschile è in programma alle 9:00 sul Campo 3.

Doppio maschile: Pedretti-Pedrini vs Dal Zillo-Franchi

Tommaso Pedretti sarà protagonista anche nella finale di doppio maschile, in coppia con Andrea Pedrini. I due hanno superato in semifinale Logrippo-Sabbatini con il punteggio di 6-3 6-3.

A contendergli il titolo ci saranno Brian Dal Zillo (Bulgaria) ed Enrico Franchi (Gran Bretagna), che hanno eliminato Fiocchi-Satta per 6-3 7-6 in una sfida molto più equilibrata.

Doppio femminile: Markina-Dorina contro Cadar-Casalino

La finale di doppio femminile, anch’essa in programma alle 10:00, vedrà opposte Marina Markina (Lettonia) e Vasilisa Dorina (Russia), qualificate direttamente alla finale per il forfait della coppia italiana Galli-Proietti, e il tandem composto da Sofia Cadar e Ludovica Casalino, che ha superato in due set le danesi Brandt Schultz (6-3 6-4).