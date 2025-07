Sport, San Marino Calcio: dalla Casertana arriva l’esperienza di Alessandro Fabbri

Il San Marino Calcio ha annunciato oggi l’ingresso in squadra del difensore Alessandro Fabbri, classe 1990, che ha sottoscritto un contratto annuale con la società per la prossima stagione. A darne notizia è il Direttore Sportivo Daniele Deoma, che ha espresso grande soddisfazione per il nuovo acquisto.

Alessandro Fabbri, difensore ambidestro, porta con sé un’esperienza di rilievo maturata soprattutto in Lega Pro, dove ha collezionato oltre 270 presenze con diverse maglie, tra cui Casertana, Trento e Südtirol. In precedenza ha militato anche in Serie D, giocando circa 100 partite con Del Duca, Mezzolara e Mestre.

Il Direttore Sportivo Deoma ha definito Fabbri “un acquisto di grande qualità ed esperienza, che sarà molto utile non solo in campo ma anche per far crescere i tanti giovani che sono e saranno nella rosa di mister Malgrati”.

Con questo innesto, il San Marino Calcio punta a rinforzare la propria difesa e ad aumentare il valore tecnico e umano della squadra in vista della nuova stagione sportiva.