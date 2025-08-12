Sport, rally. Scuderia San Marino, occhi puntati sul “Lathi Historic”: tre equipaggi sammarinesi in Finlandia

Dopo il recente successo al 52° Circuito San Marino, la Scuderia San Marino continua a essere protagonista nelle gare, con i suoi piloti impegnati tra rally e competizioni su pista.

Al Rally di Salsomaggiore Terme, ottimi risultati per i portacolori sammarinesi: l’equipaggio formato da Lorenzo Grani e Samanta Grossi, a bordo della Peugeot 106 Rallye S2, ha conquistato l’undicesimo posto assoluto e il trionfo di classe A6, mentre Cosimo Bombara, navigato da Pietro Bergamelli su Renault Clio RS, è salito sul gradino più alto del podio nella classe N3. Inoltre, Daniel Casadei e Alessandro Terenzi hanno chiuso in sesta posizione nella classe Rally4/R2 con la Opel Adam.

Sul fronte internazionale, Giacomo Altoè si è distinto all’IMSA in America, ottenendo il terzo posto nella categoria GTD Pro.

Guardando al weekend di Ferragosto, l’attenzione è rivolta al Lathi Historic Rally in Finlandia, dove saranno presenti tre equipaggi sammarinesi: Paolo Diana con Francesco Fresu, Roberto Selva con Andrea Tonelli come navigatore e Bruno Pelliccioni affiancato da Mirco Gabrielli.

La Scuderia San Marino conferma così la sua vivacità e competitività sia nel panorama locale che internazionale, supportando i suoi piloti nelle diverse sfide sportive.