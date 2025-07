Sport, nuoto artistico. Jasmine Verbena 14ª nel solo tecnico ai Mondiali: punteggio record per San Marino

Esordio mondiale con record personale per Jasmine Verbena ai Campionati Mondiali di nuoto artistico in corso a Singapore. La sincronette sammarinese ha gareggiato nei preliminari del solo tecnico, chiudendo al 14° posto su 35 partecipanti con un punteggio di 229.8858 punti, il migliore mai ottenuto da una rappresentante biancazzurra in una competizione internazionale.

Nonostante l’ottima performance, il piazzamento non è stato sufficiente per accedere alla finale. Resta comunque la soddisfazione per un risultato storico, ottenuto in una rassegna caratterizzata da un livello tecnico altissimo.

Verbena tornerà in vasca domenica per affrontare i preliminari del solo libero, con l’obiettivo di confermare e, magari, migliorare l’ottima impressione lasciata all’esordio.

San Marino, 18 luglio 2025.