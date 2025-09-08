Sport, MotoGp. L’attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola: l’evento già infiamma il Titano e la Romagna

Dopo Barcellona e l’acuto di Alex Márquez, il Motomondiale approda di nuovo in Italia, e precisamente a Misano Adriatico, per l’appuntamento più atteso della Riviera romagnola: il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesima tappa del mondiale 2025 e ultima prova europea prima della lunga parentesi extra-continentale.

Si corre al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli, tracciato da 4,2 chilometri con 16 curve (6 a sinistra e 10 a destra), 14 metri di larghezza e un rettilineo da 530 metri che da anni regala spettacolo e sorpassi mozzafiato.

La storia recente racconta di edizioni memorabili: nel 2024, quando il calendario aveva portato due GP consecutivi a Misano dopo la cancellazione della gara in Kazakistan, ci fu gloria prima per Marc Márquez, trionfatore sul bagnato, e poi per Enea Bastianini. Quest’anno lo scenario è diverso: con la vittoria del fratello Alex a Barcellona, Marc ha perso la possibilità, almeno matematicamente, di festeggiare il titolo già in Romagna.

Attorno alla pista, come sempre, non si celebra solo la corsa: Misano è già pronta ad accogliere migliaia di tifosi, un rito che unisce il rombo dei motori all’energia tipica della Riviera.

Il weekend sarà interamente trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, mentre su TV8, in chiaro, saranno proposte live le qualifiche del sabato, la Sprint e tutte le gare della domenica.

Tutti gli orari del GP di San Marino (Sky Sport, dirette segnalate anche su TV8)

Venerdì 12 settembre 2025

9:00 FP1 Moto3 – Sky Sport MotoGP

9:50 FP1 Moto2 – Sky Sport MotoGP

10:45 FP1 MotoGP – Sky Sport MotoGP

13:15 Pre-qualifiche Moto3 – Sky Sport MotoGP

14:00 Pre-qualifiche Moto2 – Sky Sport MotoGP

15:00 Pre-qualifiche MotoGP – Sky Sport MotoGP

Sabato 13 settembre 2025

8:40 FP2 Moto3 – Sky Sport MotoGP

9:25 FP2 Moto2 – Sky Sport MotoGP

10:10 FP2 MotoGP – Sky Sport MotoGP

10:50 Q1/Q2 MotoGP – in diretta Sky Sport MotoGP e TV8

12:50 Q1/Q2 Moto3 – in diretta Sky Sport MotoGP e TV8

13:45 Q1/Q2 Moto2 – in diretta Sky Sport MotoGP e TV8

15:00 Sprint – in diretta Sky Sport MotoGP e TV8

Domenica 14 settembre 2025