Sport, Calcio. San Marino supera il Tropical Coriano ai rigori e avanza in Coppa Italia Serie D

Bella sfida di Coppa Italia di Serie D tra San Marino e Tropical Coriano, con i biancoazzurri di mister Malgrati che si impongono ai calci di rigore dopo una partita intensa e spettacolare.

Dopo soli quindici giorni di lavoro, il San Marino ha mostrato subito le idee di gioco del nuovo tecnico: pressing alto, recupero rapido del pallone e manovre offensive veloci. La squadra sammarinese passa in vantaggio già al 2?: azione corale che parte da Visconti, passa per Useini e Stickler, con Provazza che prova la conclusione respinta da Bellavista; sul pallone arriva Giacomini che piazza la palla in rete con freddezza.

Il San Marino sfiora il raddoppio al 6? con Gasperoni, il cui potente sinistro si stampa sul palo, mentre al 15? un gol di Gasperoni viene annullato per fallo in area. Il Tropical Coriano si fa vedere al 13? e al 24?, ma le conclusioni non impensieriscono Coletta. La prima frazione termina con un San Marino più propositivo, ma i romagnoli iniziano a prendere le misure agli avversari.

Nella ripresa, l’equilibrio regna sovrano fino al 19?, quando Bellavista viene atterrato in area da Provazza: calcio di rigore trasformato da Scarponi che porta il Coriano al pareggio. Il San Marino reagisce ma trova un Pollini in giornata di grazia, che respinge due conclusioni dei sammarinesi al 33?.

La partita si conclude 1-1 e si va ai rigori. Tra tensione e precisione, il San Marino si impone 4-2: decisivo Merlonghi che supera Pollini, regalando la qualificazione ai biancoazzurri.

Con questa vittoria, il San Marino dimostra prontezza e spirito di squadra, confermando che la formazione di Malgrati è pronta per competere ai massimi livelli della Serie D.