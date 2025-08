Sport, calcio. La San Marino Academy accoglie Ilaria Gattuso: nuovo rinforzo per la mediana femminile

Nuovo innesto per il centrocampo della San Marino Academy femminile, che oggi, lunedì 4 agosto, ha annunciato l’arrivo della giovane centrocampista Ilaria Gattuso, ex Chievo, classe 2004.

Dopo l’ufficializzazione di Mauri, il club biancoazzurro mette a segno un secondo colpo in mediana, puntando su un profilo giovane ma determinato, come ha spiegato la stessa giocatrice calabrese nel comunicato diramato dalla società: “Sono molto felice di iniziare questa avventura a San Marino. Quella passata è stata la mia prima stagione in Serie B e ho voglia di migliorare, di aumentare il mio minutaggio, di fare tanta esperienza sul campo”.

Cresciuta nelle giovanili della Reggina, per poi passare al Cosenza e al Catania, Gattuso porta sul Titano un mix di freschezza, tecnica e voglia di crescita. Una combinazione che ha subito convinto la dirigenza sammarinese: “I primi colloqui mi hanno lasciato ottime impressioni, praticamente ho deciso subito di accettare. Vengo con la voglia di dare il massimo contributo alla causa”, ha spiegato la nuova “Titana”.

Gattuso ha anche tracciato un profilo personale e professionale: “Quando gioco faccio attenzione soprattutto alle cose che mi sono riuscite meno bene, allo scopo di migliorarle. Sono una che si allena forte per limare i propri difetti. Di carattere sono tranquilla, entro nei nuovi contesti a poco a poco, cercando di conoscere le compagne e farmi apprezzare, senza essere invadente”.

Tra gli obiettivi principali, quello di costruire un forte spirito di gruppo, componente che la centrocampista considera centrale per la nuova esperienza sul Monte Titano: “Spero che questa esperienza sia caratterizzata dal divertimento ma anche da un forte spirito di squadra. Direi, anzi, che è proprio questo l’aspetto più importante di tutti”.

Con Gattuso, la San Marino Academy aggiunge qualità e mentalità a un centrocampo che inizia a prendere forma in vista della stagione 2025-26.