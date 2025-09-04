    • Sport, atletica: doppio record nazionale per Olimpus San Marino al Trofeo Città di Misano

    Splendida prestazione per la squadra Olimpus San Marino al meeting Trofeo Città di Misano, che ha regalato al team biancazzurro due nuovi record nazionali e una serie di piazzamenti da podio.

    A firmare il primo primato è stata la staffetta svedese categoria cadetti composta da Marcello De Luca, Elia Casadei, Andrea Zafferani e Rodolfo Fagnini, capace di chiudere in 2:21.78, risultato che è valso anche la medaglia d’argento. Pochi minuti dopo è arrivato il secondo record della giornata, nella staffetta cadette, con Ilaria Zannoni, Martina Poggiali, Rebecca Oppioli e Diletta Dimilta, che con il tempo di 2:38.91 hanno conquistato il terzo posto e il nuovo primato nazionale di categoria.

    Grande soddisfazione anche nella categoria ragazze, dove Margherita Tentoni, Nicole Battelli, Annalisa Martelli e Chantal Mularoni hanno centrato il terzo posto con il crono di 3:07.58. A completare la giornata di successi sono stati i primi posti individuali: Elia Casadei e Greta Sarti nei 1000 metri, Stephane Maroncelli e Annalisa Martelli nei 60 metri. Importanti anche le buone prove di William Venturini e Mathias Bozzo nei 100 metri e di Stefano Polidori e Giorgi Luca negli 800.

    Un bilancio estremamente positivo che conferma la crescita costante della squadra sammarinese e arricchisce il medagliere con due nuovi record nazionali firmati Olimpus.

