“Sotto la Rocca”: a Montefiore Conca torna l’appuntamento con parole, musica e poesia

Dal 18 luglio al 24 agosto, sei serate tra reading, conversazioni, musica e teatro sotto le stelle della Rocca Malatestiana.

La bellezza dei racconti, il fascino della musica, la suggestione della poesia: torna a Montefiore Conca la rassegna culturale “Sotto la Rocca”, un ciclo di appuntamenti che si snoda tra luglio e agosto e che anima Piazzetta Palmerini con incontri, letture e performance dal vivo. Un viaggio tra storie intime e visioni collettive, dove la parola scritta e parlata si fonde con la musica e la danza in un’esperienza capace di emozionare e far riflettere.

Ogni serata avrà inizio alle ore 21:15, con ingresso gratuito, e sarà ospitata ai piedi della Rocca Malatestiana, uno dei luoghi simbolo della Valconca.

Ad aprire la rassegna, giovedì 18 luglio, sarà “America Fiction” con Gimmi Cavalieri, per un’immersione nella letteratura d’oltreoceano che ha influenzato generazioni di scrittori e lettori.

Giovedì 25 luglio, spazio all’immaginazione con “Tempus linea IX. La pietra rossa di Angkor” di Thierry Bianchi, introdotto da Roberta Pontrandolfo.

Il 1° agosto sarà la volta di Daniele Bacchi con “La Promessa e altre storie”, una raccolta di racconti che esplorano le pieghe dell’animo umano.

Cristiana Sammarini sarà protagonista il 8 agosto con “Pensami nuvola”, una narrazione poetica che tocca corde profonde e universali.

Il 22 agosto, la parola si intreccia con la musica e la danza in una pièce teatrale per flauto e voce, dal titolo evocativo: “Il necessario Corpo, la necessaria Poesia. Tra Napoli e il Cuore”. In scena: Francesca Gabrielli (flauto), Pasquale D’Alessio (parole) e Margherita Salvatori (danza).

Gran finale domenica 24 agosto, all’interno della Rocca Malatestiana, con lo spettacolo “Dio, come mi amo… Per amarti di più!” di Ettore Bassi e Debora Iannotta, con la prefazione di Roberto Vecchioni, per una serata intensa e coinvolgente.

La rassegna è curata da Pasquale D’Alessio, con interventi musicali dell’Associazione Rapsody, ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Montefiore Conca.

Per informazioni: 0541 980035.

Una rassegna da vivere con il cuore, sotto le stelle di Montefiore.