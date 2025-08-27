Sospese temporaneamente tutte le spedizioni di merci verso gli Stati Uniti. Poste San Marino al lavoro per individuare “soluzioni adeguate”

Poste San Marino informa i propri clienti che, a partire dal 29 agosto 2025, entreranno in vigore nuove direttive doganali statunitensi che modificano le modalità di spedizione delle merci verso gli USA.

Le nuove disposizioni eliminano la franchigia doganale di 800 dollari precedentemente prevista, imponendo che tutte le merci siano dichiarate e tassate prima dell’arrivo negli Stati Uniti.

Per adeguarsi a queste nuove regole, Poste San Marino e gli altri operatori postali europei hanno cercato soluzioni adeguate. Tuttavia, in mancanza di indicazioni più chiare, le spedizioni di merci verso gli USA sono temporaneamente sospese, mentre continueranno regolarmente le spedizioni di corrispondenza priva di merce.

Poste San Marino assicura aggiornamenti costanti sui futuri sviluppi e sulle modalità di invio, per consentire ai clienti di pianificare le spedizioni nel pieno rispetto delle nuove normative doganali.