Si tuffa nel fiume per recuperare il pallone e annega: morto 22enne

Tragedia a Treviso nella giornata di oggi, venerdì 5 settembre. Un giovane è annegato oggi nelle acque del Sile, nel centro della città, dopo esservi caduto per cause ancora da accertare. Pare che il ragazzo di 22 anni, si sia tuffato dal ponte di San Martino poco dopo le 15 per recuperare un pallone. Poco più avanti, all’altezza di una centrale dell’Enel, si trova una cascata che crea dei mulinelli e il giovane è stato portato a fondo dalla corrente.

Il corpo del ragazzo, di origini pakistane, è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti in prima battuta con dieci uomini a terra muniti di un gommone e poi con i sommozzatori di Venezia. Sul posto sono intervenuti anche la polizia, la polizia locale e il Suem.

