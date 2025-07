Serravalle, lunedì 29 luglio poesia al tramonto con “Versi di Libertà”: tre incontri estivi con il Collettivo OASI alla BiblioBaita

La poesia torna protagonista nel cuore verde di Serravalle con “Versi di Libertà”, la rassegna estiva curata dal Collettivo OASI, che animerà la BiblioBaita nel Parco Laiala con tre appuntamenti dedicati all’arte dei versi.

Gli incontri si terranno lunedì 29 luglio, domenica 18 agosto e domenica 1° settembre, sempre alle ore 18:30, in un’atmosfera informale e accogliente pensata per chi ama leggere, ascoltare o condividere la propria voce poetica. I partecipanti potranno infatti portare con sé le proprie poesie preferite o lasciarsi trasportare dai testi proposti nel corso della serata.

In caso di maltempo, gli appuntamenti si svolgeranno presso la Casa del Castello di Serravalle, in via Elisabetta da Montefeltro 18.

L’iniziativa è a ingresso libero e rappresenta un’occasione unica per vivere momenti di riflessione, emozione e condivisione culturale immersi nel verde del parco e nella bellezza della parola poetica.