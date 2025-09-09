Sergio Pizzolante: ”Il ridicolo. In politica e nella vita si può vincere e si può perdere, ma mai, mai bisogna farsi avvolgere dal ridicolo”

Un mio maestro mi ha sempre detto che in politica e nella vita si può vincere e si può perdere, ma mai, mai bisogna farsi avvolgere dal ridicolo.

C’è un confine.

Per Italia Viva di Renzi e per l’ultimo Renzi quel confine è superato.

Sembra che per farsi accettare dai 5 stelle, siano molto impegnati a comportarsi peggio dei 5 stelle.

Credo che nemmeno Conte, nemmeno la Taverna, siano capaci di speculare su un viaggio della Meloni con la figlia.

E Renzi a Cernobbio!!!

Ma come si fa a presentarsi allo stesso tavolo con quelli lì. Che sostengono cose ridicole di fronte al mondo economico. Ridicole.

Le ricette della Schlein. E Bonelli.

Infatti l’ 80 per cento dei presenti si è espresso a favore della Meloni.

Renzi e’ diventato, col suo risentimento urlato, sappiamo perché, uno dei propulsori del successo della Meloni.

Ha ragione Mieli, una volta tanto, raccontano un Paese vicino o oltre la catastrofe.

Allora perché, nei sondaggi, la Meloni e persino Salvini e Tajani crescono e loro scendono?

Dopo tre anni di Governo! Caso unico nella storia della seconda repubblica.

Perché?

Perché non hanno il senso del ridicolo.

Sergio Pizzolante