Serata di Degustazione da “Il Piccolo Restaurant” con i vini Umani Ronchi. Appuntamento per domani, venerdì 5 settembre

“Il Piccolo Restaurant”, domani, venerdì 5 settembre, apre le porte a una serata speciale dedicata ai sapori della tradizione e ai vini pregiati della cantina Umani Ronchi. Un percorso enogastronomico elegante e raffinato accompagnerà gli ospiti in quattro portate abbinate con cura ad altrettanti vini.

Il menù prevede un antipasto di gratinati con cannellini, capesante, mazzancolle e cozze, in abbinamento al vino LH2. A seguire, un risotto alla marinara, esaltato dal Verdicchio Casal di Serra. Come secondo, protagonista lo stoccafisso all’anconitana, piatto simbolo della tradizione marchigiana, abbinato al Verdicchio Vecchie Vigne. Per chiudere in dolcezza, una cheesecake al passion fruit accompagnata dal vino da dessert Maximo.

Un viaggio sensoriale tra mare e terra, tradizione e innovazione, a un prezzo di 45 €, pensato per chi ama gustare l’equilibrio tra cucina d’autore e grandi etichette.