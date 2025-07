“Semplicemente Frida”: concerto di Frida Bollani Magoni all’Arena Roma di Bellaria Igea Marina per “Accanto a te – musica, sensibilità e bellezza che curano”

Giovedì 24 luglio alle ore 21.30, la suggestiva location dell’ex Colonia Roma di Bellaria Igea Marina (Viale Pinzon, 44) accende i riflettori sul palco della sua Arena, con un ospite speciale: la talentuosa pianista e cantante Frida Bollani Magoni, che raggiunge la città romagnola con il suo tour “Semplicemente Frida”. Astro nascente e figlia d’arte, Frida, reduce dall’ouverture dell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis – ha già conquistato il pubblico italiano e straniero con il suo talento e la sua personalità ed ora, con il suo nuovo tour, si avvia verso una nuova e vibrante fase della sua carriera musicale con una proposta artistica più matura e autentica che abbraccia una dimensione più personale e intima.

La serata si inserisce all’interno del progetto “Accanto a te” ad opera della Società Benefit Pelo Fondation s.r.l., impegnata nel sostegno di progetti di terapia che prevedono l’uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento – in collaborazione con Fondazione Verdeblu ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. “Accanto a te” è più di un evento: è un abbraccio collettivo; un progetto che unisce musica e impegno sociale per raccontare il valore dell’empatia, della presenza e della cura, soprattutto verso chi vive situazioni di fragilità.

A rendere ancora più speciale questa esperienza, l’invito ad ascoltare con il cuore, attraverso il concerto di Frida Bollani Magoni, in “Semplicemente Frida”: artista straordinaria che con la sua musica è capace di raggiungere corde profonde e dimostrare come l’arte possa diventare voce e forza. Il suono del pianoforte elettrico di Frida, che contribuirà a dare un carattere più moderno e dinamico alla sua performance, incanterà la platea, inoltre – in un segno di intimità e di connessione diretta con il pubblico, Frida si esibirà rivolta verso gli spettatori, per rendere il concerto un momento di vicinanza e condivisione.

L’evento è gratuito e rivolto a tutti coloro che vorranno lasciarsi emozionare delle dolci note di Frida Bollani Magoni, e partecipare ad una iniziativa all’insegna della condivisione all’interno di un cammino dove ognuno potrà essere presenza viva e concreta dello stare “Accanto a te”: attraverso la musica, la cura, la bellezza.