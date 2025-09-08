Scuderia San Marino. Secondo e terzo posto nello Slalom, in crescendo Tagliaferri nei kart e Drudi quinto

Altra settimana positiva per i piloti della Scuderia San Marino, che continuano a ottenere buoni risultati su numerosi fronti.

Dalla Coppa Romagna di Slalom, che ha fatto tappa a Galeata, sono arrivati due podi: Nicola Montagna e Selenia Micelli sono secondi di classe RallyB, mentre nella stessa categoria Roberto e Riccardo Bertozzi terminano al quinto posto; Marco Casali è terzo nella categoria STC a bordo della BMW E30, seguiti al settimo posto da Giuseppe Macina ed Elia Albani.

Soddisfazioni per Nicolas Tagliaferri, impegnato nell’Euro Trophy a Sarno. Per il pilota sammarinese un weekend in crescendo, concludo al sedicesimo posto assoluto della categoria Junior con 42 partecipanti provenienti da tutta Europa.

Infine, Mattia Drudi lotta per tutta la gara di Le Mans contro la pioggia battente che si è scagliata sul circuito francese e termina al quinto posto di categoria LMGT3 nel World Endurance Championship.

