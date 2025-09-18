Scuderia San Marino. A Brescia si tiene il Rally 1000 Miglia, spazio anche alla pista con GT Europe e Formula 4

La stagione dei piloti della Scuderia San Marino prosegue con settembre che inoltra tra rally e velocità.
A Brescia andrà in scena la 48° edizione del Rally 1000 Miglia con due navigatori sammarinesi, Massimo Bizzocchi e Valentina Pasini alle note di Giuseppe Testa e Nicolò Ardizzone impegnati nel Trofeo Italiano Rally.
Su pista settimo round del GT Open Europe che si terrà a Barcellona con Luciano Privitelio, mentre Francesco Cunsolo sarà sul circuito di Vallelunga per il campionato FX Formula 4.