Savignano sul Rubicone, venerdì 8 agosto il secondo appuntamento di “Un fiume di jazz” con Calla MC + NSE

Prosegue la rassegna estiva “La Dolce Estate” a Savignano sul Rubicone con un nuovo evento musicale in programma venerdì 8 agosto alle ore 21 in piazza Borghesi. Il concerto, a ingresso libero, vedrà esibirsi Calla MC insieme a NSE, per un viaggio sonoro che trasporterà il pubblico nelle atmosfere di un jazz club newyorkese, grazie a un mix originale di jazz, funk e hip hop.

La band, composta da sei musicisti, è guidata da Calla MC, figura di spicco della scena hip hop italiana e pioniere del genere nel nostro Paese. Il progetto fonde le radici old school del rap con un sound jazzistico e funky, unendo testi in slang americano e italiano a sonorità di Black music che spaziano dalla tradizione afroamericana alle influenze più contemporanee.

L’evento sostiene anche la Fondazione Isal, con una raccolta fondi per la ricerca sul dolore cronico, iniziativa che il Rimini Jazz Club sostiene da sempre.

La rassegna “Un fiume di jazz”, curata dal Rimini Jazz Club in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, fa parte del programma de “La Dolce Estate”, promosso dal Comune con il supporto di VisitRomagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.