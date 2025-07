Savignano sul Rubicone, tre posti in biblioteca per il Servizio Civile Volontario: nove le opportunità totali in città

La biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone apre le sue porte ai giovani del Servizio Civile Regionale con tre posti disponibili nel progetto “Fiumi di libri”, pensato per valorizzare il patrimonio bibliografico, storico e culturale della città. La scadenza per presentare domanda è fissata al 18 luglio.

Oltre a promuovere la conservazione e la fruizione dei contenuti culturali custoditi nella biblioteca di Palazzo Vendemini, il progetto ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, favorire l’inclusione sociale e far conoscere i servizi della biblioteca alla cittadinanza, in particolare ai più giovani.

Complessivamente sono nove i posti disponibili a Savignano per i progetti di Servizio Civile Regionale, suddivisi su quattro diversi ambiti:

Tre posti nella Biblioteca Comunale con “Fiumi di libri”;

Quattro posti nel progetto “Insieme per crescere”: due presso l’Oratorio e Circolo Anspi Homo Viator (Oratorio Don Baronio, Corso Matteotti 2) e due al Centro educativo Praconi, gestito dal Giardino dei Tigli. Il progetto si concentra sul sostegno scolastico e relazionale rivolto a bambini e ragazzi;

Due posti presso Enaip (via Circonvallazione 28), con il progetto “Valorizziamo le abilità”, orientato allo sviluppo dell’autonomia e delle abilità sociali e manuali di persone con disabilità.

“Ci sono incontri che possono cambiare la vita, e uno di questi è quello con il servizio civile”, ha dichiarato il sindaco Nicola Dellapasqua. “Poter trascorrere del tempo tra queste mura che hanno accolto personaggi del calibro di Gino Vendemini, tra volumi che parlano di noi e della nostra storia, è un’opportunità che non capita tutti i giorni e che lascerà un segno indelebile. Questo tipo di esperienza, svolta in una istituzione come la nostra biblioteca comunale, e in generale nel contesto di tutti gli altri progetti proposti a Savignano, è da cogliere al volo”.

Il Servizio Civile Volontario Regionale è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni e rappresenta una preziosa opportunità di crescita personale, formazione civica e sviluppo di competenze utili al futuro lavorativo, con l’obiettivo di contribuire al benessere della comunità.

Ogni progetto ha una durata di 10 mesi con avvio previsto per il 1° ottobre 2025, e prevede un rimborso mensile di 550,20 euro, comprensivo di copertura assicurativa. Al termine, viene rilasciato un attestato di servizio che può valere come punteggio nei concorsi pubblici o come credito per tirocini curriculari universitari.

La domanda di partecipazione va inviata direttamente all’ente che realizza il progetto, allegando la documentazione richiesta. I candidati saranno successivamente convocati per un colloquio di selezione. Tutti i dettagli e le modalità sono disponibili sul sito ufficiale: www.serviziocivilefc.it.