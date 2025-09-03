Savignano sul Rubicone, tornano i Quartieri Solidali: sabato 6 settembre raccolta alimentare nel quartiere Cesare

Dopo la pausa estiva, sabato 6 settembre riparte l’iniziativa “Quartieri Solidali” a Savignano sul Rubicone: un progetto che unisce volontariato, partecipazione civica e solidarietà, coinvolgendo i cittadini in una grande raccolta alimentare a favore delle famiglie in difficoltà.

Ad ospitare il primo appuntamento della stagione sarà il quartiere Cesare, in piazza Falcone, dove la postazione della Consulta di quartiere sarà attiva per tutta la giornata, dalle 9:00 alle 18:00. Chi desidera contribuire potrà consegnare prodotti di prima necessità direttamente ai volontari presenti.

Un progetto che unisce comunità, Istituzioni e Caritas

L’iniziativa è nata nella primavera del 2021 dalla collaborazione tra gli otto quartieri cittadini, la Caritas del Rubicone e il Comune di Savignano sul Rubicone, con l’obiettivo di sostenere i più fragili attraverso una raccolta distribuita e capillare, che si realizza in diverse tappe, una per ogni quartiere.

Ogni cittadino può partecipare donando biscotti, merendine, cracker, tonno, latte, legumi, olio, pasta, pannolini per neonati e prodotti per l’igiene personale, beni che verranno poi distribuiti alle persone in difficoltà tramite la rete Caritas.

Un gesto semplice ma concreto, che rafforza il senso di comunità e promuove la solidarietà dal basso, coinvolgendo tanti residenti e volontari.