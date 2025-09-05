Savignano sul Rubicone, ruba prodotti di cosmesi e vestiti, arrestata dai carabinieri

Nella decorsa giornata, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, hanno arrestato una 41enne, quale presunta responsabile del reato di “furto aggravato”.

La donna – nel tardo pomeriggio, mentre l’area commerciale era maggiormente frequentata – è stata notata dall’attento addetto alla vigilanza, insospettito dalla borsa sportiva che aveva con sé e dal suo atteggiamento guardingo mentre si aggirava tra diverse corsie del centro commerciale. In tale contesto l’uomo ha notato che sistematicamente occultava, all’interno del borsone da palestra, diversi prodotti di cosmesi e capi di abbigliamento cercando poi di guadagnare l’uscita ove pagava soltanto pochi euro per delle bottiglie di acqua, non dichiarando il restante materiale nascosto nella borsa che aveva riposto all’interno del carrello.

I militari, allertati preventivamente dall’addetto alla vigilanza, sono prontamente intervenuti, riuscendo con quest’ultimo a bloccare la donna subito dopo le casse, Nella circostanza è stata recuperata l’intera refurtiva sottratta, del valore complessivo di circa 300 euro, che è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuta nella camera di sicurezza del comando Carabinieri, in attesa della convalida e l’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta nella giornata odierna presso il Tribunale di Forlì, il competente Giudice ha convalidato l’arresto e disposto, nei confronti della donna l’obbligo di dimora presso il proprio comune di residenza, in provincia di Foggia.

Forlì, 05.09.2025