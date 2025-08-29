Savignano sul Rubicone, perseguita l’ex compagna: arrestato ai domiciliari un uomo del posto

I carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno dato esecuzione a una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un uomo del posto, accusato di aver perseguitato la sua ex compagna.

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì su richiesta della Procura, arriva dopo mesi di comportamenti persecutori da parte dell’uomo, già denunciato per atti persecutori commessi tra aprile 2023 e maggio 2025. Le condotte comprendevano minacce e danneggiamenti ai danni della donna.

Nel mese di giugno l’uomo era già stato raggiunto da un ammonimento, ma nonostante ciò avrebbe continuato con atteggiamenti minacciosi e vessatori. La vittima ha denunciato nuovamente i fatti ai carabinieri di Savignano, che hanno raccolto e trasmesso le prove alla Procura della Repubblica di Forlì.

Alla luce della reiterazione delle condotte, il Tribunale ha disposto la misura restrittiva. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove si trova ora in regime di arresti domiciliari.