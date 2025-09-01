Savignano sul Rubicone, notte di tensione in strada: 65enne senza patente minaccia agenti e viene denunciato. 32enne fermato ubriaco

Notte movimentata quella tra venerdì 30 e sabato 31 agosto a Savignano, dove la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare è stata impegnata in due distinti episodi che hanno portato a denunce e ritiro di patenti.

Il primo episodio ha visto protagonista un uomo di 65 anni di origine magrebina, fermato mentre era alla guida di una Smart già sottoposta a sequestro. Al controllo è emerso che non possedeva alcuna patente di guida. Gli agenti hanno quindi proceduto con la denuncia per guida senza patente, recidiva, oltre che per minacce a pubblico ufficiale. L’auto, come previsto dalla normativa, è stata affidata a un custode acquirente in vista della confisca definitiva.

Poche ore più tardi, attorno alla mezzanotte, un altro intervento. Una pattuglia ha fermato una Citroen C3 guidata da un trentaduenne straniero residente in zona. L’alcol test ha rivelato un tasso alcolemico di 1,14 g/l, ben oltre i limiti consentiti. Per il giovane è scattato immediatamente il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Due episodi distinti, avvenuti nella stessa serata, che confermano l’attenzione della Polizia Locale sul fronte della sicurezza stradale. Un impegno che, anche nelle ore notturne, mira a contrastare comportamenti pericolosi e a tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.