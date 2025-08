Savignano sul Rubicone, incendio in un appartamento nella notte: paura in via Moroni ma nessun ferito

Attimi di tensione nella notte scorsa a Savignano sul Rubicone, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Antonello Moroni. L’allarme è scattato intorno all’1:50, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’appartamento, costringendo all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Una squadra del distaccamento locale si è precipitata sul posto con due mezzi, impegnandosi nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dello stabile. Dopo aver domato il rogo, i pompieri hanno effettuato i controlli per accertare l’eventuale presenza di danni strutturali, verificando la tenuta dell’immobile coinvolto.

Fortunatamente non si segnalano persone ferite, né è stato necessario il ricorso a cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incendio, ancora in fase di accertamento.

L’intervento si è concluso senza gravi conseguenze, ma resta alta l’attenzione delle autorità per comprendere se dietro all’incendio vi siano responsabilità umane o un guasto accidentale.