Savignano sul Rubicone, inaugurato il primo lotto del Parco di Valle Ferrovia: oltre 4 chilometri di percorsi e aree attrezzate

Ieri, martedì 5 agosto, è stato inaugurato il primo lotto del Parco di Valle Ferrovia, un nuovo e ampio spazio verde pubblico destinato a diventare il più grande parco all’interno del territorio comunale e dell’area del Rubicone.

Il parco si estende su quasi 3,5 ettari, offrendo oltre 4.300 metri lineari di percorsi, aree attrezzate per attività sportive, spazi gioco per bambini e una vasta area di sgambamento per cani di 1.000 metri quadrati. Il progetto valorizza la natura e la storia locale, trovandosi accanto al lago nato dalle acque che un tempo alimentavano la fornace di mattoni attiva negli anni ’50.

L’inaugurazione rappresenta una tappa importante di un percorso urbanistico che si era interrotto a causa del fallimento dei soggetti lottizzanti, ma che ha trovato nuova linfa grazie all’Accordo di programma PRU2 siglato dall’Amministrazione Dellapasqua, “un passaggio fondamentale per dare identità a Valle Ferrovia, quartiere destinato a diventare un luogo di aggregazione e condivisione per tutta la comunità”, come ha sottolineato il sindaco Nicola Dellapasqua durante la cerimonia.

Il primo lotto, costato 1.050.000 euro, è stato realizzato dall’impresa Green Service di Perugia sotto la direzione degli architetti di “La prima stanza”. Il progetto prevede staccionate a bordo lago, sentieri ad anello, arredi urbani, illuminazione, aree picnic e attrezzature sportive. Sono state piantate oltre 5.000 piante autoctone, tra cui acero campestre, carpino bianco, farnia, noce comune, tiglio, leccio e frangola, mantenendo e valorizzando le caratteristiche naturali del sito.

L’area è distribuita su due zone separate dalla via Giovanni Paolo II e comprende un’ampia porzione di bosco urbano, finanziato con 136 mila euro dal progetto regionale di Forestazione Urbana, di cui il Comune di Savignano sul Rubicone è risultato vincitore nel 2021.

Il prossimo passo sarà l’avvio del secondo lotto, per un investimento di ulteriori 750.000 euro, che interesserà il completamento della parte nord del lago, le zone di collegamento e la realizzazione di nuove piste ciclabili. Previsto anche l’ampliamento della porzione meridionale del parco vicino alla linea ferroviaria e la sistemazione degli equilibri idraulici del lago.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, oltre al sindaco Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara, la consigliera regionale Francesca Lucchi, gli architetti Francesco Ceccarelli e Davide Agostini, la referente dell’Ufficio tecnico comunale Erna Salvatori e numerosi residenti del quartiere. L’atmosfera è stata resa ancora più festosa dall’Avis comunale, che ha offerto un aperitivo romagnolo con piadina, affettati, porchetta e Nutella.

Questo nuovo spazio verde è destinato a diventare un elemento strategico per lo sviluppo urbano e sociale di Savignano, offrendo ai cittadini un luogo per sport, relax e socialità, un vero e proprio polmone verde nel cuore della città.