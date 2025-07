Savignano sul Rubicone, fermati sulla via Emilia con merce rubata: denunciati quattro sudamericani

È bastato un semplice controllo stradale per far emergere un caso di ricettazione dal valore di oltre duemila euro. Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha fermato una Fiat Tipo lungo la via Emilia. A bordo del mezzo viaggiavano quattro uomini di origine sudamericana. Il loro atteggiamento, sin dal primo approccio, ha insospettito gli agenti.

Durante l’ispezione del veicolo, gli operatori hanno rinvenuto una quantità consistente di articoli nuovi e di marca, molti dei quali ancora dotati di dispositivi antitaccheggio. Profumi, occhiali da sole, cinture, magliette e altri accessori: tutto senza alcuno scontrino o prova d’acquisto. Inoltre, nell’auto erano presenti una borsa schermata e una pinza specifica per rimuovere le placche antifurto.

I quattro uomini, privi di documenti d’identità, non sono riusciti a fornire spiegazioni credibili sul possesso della merce. Tre di loro sono stati accompagnati in Questura a Forlì per l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici. Dalle verifiche è emerso che tutti avevano precedenti per reati contro il patrimonio.

Al termine degli accertamenti, i quattro sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. La merce è stata posta sotto sequestro insieme agli strumenti utilizzati presumibilmente per i furti. Le indagini successive hanno permesso di risalire all’origine della refurtiva: i prodotti erano stati sottratti da alcuni esercizi commerciali della zona di Rimini, che nei giorni successivi hanno potuto riavere indietro quanto sottratto.