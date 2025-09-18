Savignano sul Rubicone, domani “Avis in cammino tra i quartieri”: passeggiata serale e buffet finale

Prosegue il cartellone della Dolce Estate di Savignano sul Rubicone, e domani, venerdì 19 settembre, l’appuntamento è con il movimento e la convivialità. La sezione comunale Avis propone infatti l’iniziativa “Avis in cammino tra i quartieri”, una passeggiata aperta a tutti con ritrovo in piazza Borghesi alle 20 e partenza alle 20.15.

Il percorso, lungo circa 7 chilometri, sarà l’occasione per riscoprire il territorio e allo stesso tempo per ricordare l’importanza della solidarietà: “Si tratta di un’occasione per riscoprire il territorio, condividere un momento di convivialità, promuovere uno stile di vita sano e contemporaneamente sensibilizzare sul valore della donazione del sangue”, spiegano gli organizzatori.

La serata si chiuderà all’insegna della socialità: al termine della camminata i partecipanti troveranno ad accoglierli un buffet con chips, biscotti, ciambella, Spritz e bevande per tutti, offerto dall’organizzazione.

Il programma della Dolce Estate, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone con il supporto di VisitRomagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley, è in costante aggiornamento: eventuali variazioni saranno comunicate sulle pagine social SavignanoViva.

Insomma, tra sport leggero, amicizia e dolci tipici romagnoli, la passeggiata di domani promette di unire cuore e gambe, in perfetto stile Avis.