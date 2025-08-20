Savignano sul Rubicone, chiude “Un fiume di jazz#5” il Marta Giulioni Quartet

Ultimo appuntamento musicale per la rassegna Un fiume di jazz#5 nell’ambito della Dolce Estate di Savignano sul Rubicone. Venerdì 22 agosto, alle ore 21 in piazza Borghesi, il palco sarà animato dal Marta Giulioni Quartet, composto dalla cantante e compositrice jazz Marta Giulioni, Nico Tangherlini al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Andrea Elisei alla batteria.

Il quartetto proporrà un repertorio originale frutto di anni di scrittura e arrangiamenti, contaminato da diverse influenze musicali. Il progetto “Up on a Tightrope” esplora l’equilibrio tra tradizione e contemporaneità, ritmo e lirismo, attraverso melodie intrecciate a momenti di improvvisazione e dialogo musicale tra i componenti del quartetto.

Marta Giulioni ha esordito come leader discografica nel 2021 con il suo primo album pubblicato dall’etichetta Encore Music, curandone composizione, arrangiamenti e testi.

Durante la serata sarà presente anche la Fondazione ISAL, sostenuta da Rimini Jazz Club, per la raccolta fondi a favore della ricerca sul dolore cronico.

La rassegna, curata da Rimini Jazz Club in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, è a ingresso libero. Eventuali variazioni del programma saranno comunicate sulle pagine Facebook e Instagram di SavignanoViva.

La Dolce Estate è promossa dal Comune di Savignano, con il supporto di VisitRomagna Destinazione Turistica Romagna, Camping Rubicone e Romagna Shopping Valley.