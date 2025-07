Savignano sul Rubicone, arrestata 39enne per minacce e aggressione a carabinieri in un bar

Nella serata di lunedì 14 luglio, i carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli sono intervenuti in un bar di Savignano sul Rubicone per sedare una donna di 39 anni, già nota alle forze dell’ordine, che si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica e stava causando disordini all’interno del locale. La donna, secondo quanto riferito dal Comando Provinciale dei Carabinieri, avrebbe danneggiato gli arredi del bar e minacciato gli avventori presenti.

Giunti sul posto intorno alle ore 20:20, i militari hanno tentato di calmare la 39enne, ma la reazione della donna è stata aggressiva: avrebbe rivolto insulti e minacce agli agenti, aggredendoli con calci e pugni. Nonostante ciò, i carabinieri sono riusciti a contenerla, immobilizzarla e procedere al suo arresto con le accuse di “minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale” e “danneggiamento”.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, la donna è stata accompagnata presso la propria abitazione, dove è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il giorno seguente, martedì 15 luglio, si è svolta davanti al Giudice del Tribunale di Forlì l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha confermato l’arresto e, accogliendo la richiesta della difesa, ha imposto alla donna l’obbligo di presentarsi quotidianamente presso il comando della Stazione Carabinieri competente, fino alla prossima udienza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha così documentato l’intervento, sottolineando il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza all’interno del locale e la tutela degli avventori.