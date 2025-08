Sassocorvaro, la Festa del Contado 2025: dal 13 al 15 agosto un week-end fra storia, palio e tradizioni medievali nel cuore del Montefeltro

La “Festa del Contado” di Sassocorvaro, prevista dal 13 al 15 agosto 2025, è un evento che trasporta i partecipanti nel cuore pulsante del Medioevo, celebrando le tradizioni popolari e la storia di questo affascinante borgo marchigiano.

Nel centro storico di Sassocorvaro, le quattro contrade del paese si sfideranno nel tradizionale “Palio de lo Corvo”, una competizione che mette alla prova le abilità dei cavalieri in emozionanti gare di destrezza a cavallo. Lungo le vie del borgo, artigiani in costume mostreranno mestieri antichi, mentre il corteo storico, con nobili, tamburini, sbandieratori e spettacoli di strada, animerà le serate con musicisti, giocolieri, prestigiatori e burattinai. Uno degli eventi più suggestivi sarà l’incendio del Castello, che rievoca un fatto storico avvenuto nel 1446.

La Rocca Ubaldinesca, simbolo del borgo e costruita intorno al 1475, farà da cornice a queste celebrazioni. Oltre alla sua imponente struttura, la rocca è celebre per aver ospitato, durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre 10.000 capolavori d’arte provenienti da diverse città italiane, salvandoli dalla razzia dei nazisti.

La “Festa del Contado” è un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera medievale autentica, tra storia, cultura e tradizioni popolari, in uno dei borghi più suggestivi delle Marche.

Per ulteriori dettagli sul programma e per restare aggiornati sugli eventi, è possibile visitare la pagina ufficiale dell’evento su Facebook.